Allerta meteo in Campania prorogata fino alle 20 di domani domenica 5 settembre

A cura di Giuseppe Cozzolino

Prorogata l'allerta meteo in Campania per altre 20 ore: l'allerta di colore giallo, già emanata ieri e valida fino alle 23.59 di oggi sabato 4 settembre, sarà estesa fino alle 20 di domani, domenica 5 settembre. Lo ha annunciato la Protezione Civile della Campania. Si temono precipitazioni molto forti soprattutto su Cilento, Piana del Sele e Tanagro. Possibili anche violente raffiche di vento durante i temporali.

"Le precipitazioni potrebbero essere localmente anche molto intense, a causa dell'elevata instabilità atmosferica, che sta caratterizzando l'attuale periodo climatico​ e che rende difficilmente prevedibili, nello spazio e nel tempo, i fenomeni temporaleschi previsti su tutte le zone di allerta della regione e per tutta la durata dell'avviso", spiega la Protezione Civile della Campania. Possibili anche tempeste di fulmini, grandinate anche intense e raffiche di vento nelle zone più colpite. "La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda agli enti competenti di mantenere in essere tutte le misure atte a mitigare e contrastare i fenomeni attesi", si legge nella nota diramata nella giornata di oggi. Massima allerta per la possibile caduta di alberi o rami, nonché di allagamenti, caduta massi, ruscellamenti e fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, già messe a dura prova dalle piogge intense di queste ore. Da questa notte infatti, seppure a macchia di leopardo, le intense piogge si sono distribuite su tutto il territorio campano, dalle coste all'entroterra, causando anche qualche disagio alla circolazione a quanto, vedendo invece in mattinata il sole, avevano pensato ad una allerta "esagerata".