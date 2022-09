Allerta meteo gialla prorogata in Campania per tutta la giornata di martedì 27 settembre Il livello di criticità, nella giornata di domani, martedì 27 settembre, passerà da arancione a giallo: sono previsti fenomeni più moderati rispetto ai giorni scorsi.

A cura di Redazione Meteo

Sembra destinata a continuare l'ondata di maltempo che, dalla giornata di ieri, si è abbattuta sulla Campania: la Protezione Civile regionale ha infatti prorogato l'allerta meteo fino alle ore 23.59 di domani, martedì 27 settembre. Diminuisce, però, il livello di criticità, che passa da arancione a giallo. "Seguirà avviso regionale di allerta di colore giallo per previste condizioni metereologiche avverse ai fini di protezione civile, a partire dalle ore 00:00 e fino alle ore 23:59 di domani 27 settembre 2022" ha reso noto la Protezione Civile della Regione Campania. Ad ogni modo, i fenomeni attesi per la giornata di domani, visto l'abbassamento del livello di criticità, dovrebbero essere meno intensi di quelli che si sono abbattuti sulla Campania ieri e che continuano ad imperversare anche oggi. Anche per questo, è probabile che non sarà prorogata invece la chiusura delle scuole, che invece sono rimaste chiuse oggi, 26 settembre.

Maltempo, oggi aliscafi fermi per Ischia e Procida

Oggi, invece, a causa del maltempo, soprattutto del vento, sono stati interrotti i collegamenti marittimi veloci per le isole: stop agli aliscafi per Ischia e Procida, mentre è regolare la circolazione dei traghetti, che partono sia dalla banchina di Napoli Porta di Massa che da quella di Pozzuoli. Nelle ultime ore, si sta registrando una diminuzione del vento, che potrebbe portare nelle prossime ore al ripristino del servizio.