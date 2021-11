Allerta meteo gialla in Campania prorogata per tutta la giornata di martedì 23 novembre La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’allerta meteo gialla già in vigore oggi fino alle 23.59 di martedì 23 novembre.

A cura di Redazione Meteo

Ancora maltempo in Campania: la Protezione Civile regionale ha prorogato l'allerta meteo gialla, già in vigore oggi, per tutta la giornata di domani, martedì 23 novembre. Fino alle 23.59, su gran parte del territorio regionale – ad esclusione di Alta Irpinia, Sannio e Tanagro – sono previste precipitazioni anche a carattere di rovescio temporalesco, associate anche a forti raffiche di vento. "Si raccomanda alle autorità competenti di mantenere in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti, con particolare riferimento al rischio idrogeologico che potrebbe dar luogo, tra l'altro, a frane e caduta massi anche in assenza di precipitazioni per effetto della saturazione dei suoli" si legge nel bollettino della Protezione Civile della Regione Campania.

Oltre ai temporali e alle occasionali forti raffiche di vento, come specifica la Protezione Civile, in Campania per la giornata di domani sono previsti anche i seguenti fenomeni: