Si prospetta una domenica particolarmente piovosa per la Campania: dopo qualche giorno di sole e temperature relativamente miti, da domani, domenica 7 febbraio, torna il maltempo. La Protezione Civile ha diffuso un'allerta meteo con criticità idrogeologica di colore giallo a partire dalle ore 13 e per le 24 ore successive, ovvero fino alle 13 di lunedì 8 febbraio. Si prevedono temporali e raffiche di vento, con precipitazioni sparse sull'intero territorio.

La perturbazione, rileva la Protezione Civile, insisterà prima sui quadranti settentrionali della Campania per poi raggiungere quelli meridionali: "sulle zone 6,7,8 (Piana Sele e Alto Cilento; Tanagro; Basso Cilento) infatti l'intensità dei temporali si rivelerà maggiore a partire dal tardo pomeriggio di domani". La Protezione Civile raccomanda agli enti locali di porre in essere tutte le misure necessarie per prevenire rischi, in particolar modo per quelle zone già colpite dal maltempo nei giorni scorsi. Su tutto il territorio regionale si segnala il rischio idrogeologico, con possibilità di: