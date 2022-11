Allerta meteo Campania, domani lezioni sospese alle Università Vanvitelli e di Fisciano Sospesa l’attività didattica alle Università Vanvitelli e di Fisciano per l’allerta meteo prevista domani. A Salerno solo convegni e sedute di laurea.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Non solo le scuole: anche le Università si preparano alla giornata di domani, martedì 22 novembre, quando su tutta la Campania è prevista un'allerta meteo con forti piogge e rischio mareggiate lungo le coste. L'Università di Fisciano e la Vanvitelli hanno già deciso di sospendere le attività didattiche per l'intera giornata di domani. E non è escluso che altre università campane possano seguire la stessa strada nelle prossime ore.

La Vanvitelli sospende per 24 tutte le attività

L'Università Vanvitelli ha annunciato con una circolare del Rettorato che "in considerazione dell'allerta meteo valido sull’intero territorio regionale per tutta la giornata di martedì 22 novembre che sarà caratterizzata da forti venti, forti piogge e locali temporali anche di forte intensità, il Rettore, professor Giovanni Francesco Nicoletti, ha disposto la sospensione delle attività didattiche per tutte le sedi dell’Ateneo". Le attività riprenderanno normalmente mercoledì 23 novembre, salvo ulteriori disposizioni.

Lezioni sospese all'Unisa, ma sì a sedute di laurea e convegni

Anche a Salerno, dove si attende un maltempo particolarmente pesante, stessa decisione per quanto riguarda l'Università. Il rettore dell'Università di Salerno, infatti, ha disposto la "sospensione delle attività didattiche per tutta la giornata del 22 novembre nelle sedi di Fisciano e Baronissi". Anche in questo caso, la comunicazione è arrivata in seguito all’annuncio dell'allerta meteo su tutta la Regione prevista per domani, martedì 22 novembre. La sospensione non riguarderà convegni e sedute di laurea, che si svolgeranno invece come da calendario previsto.