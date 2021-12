Allerta meteo, domani 10 dicembre scuole chiuse in alcuni comuni della Campania La Protezione Civile ha prorogato l’Allerta Meteo Gialla in Campania fino alle 16 del 10 dicembre; diversi Comuni hanno disposto la chiusura delle scuole.

A cura di Nico Falco

La Protezione Civile della Campania ha prorogato l'allerta meteo Gialla su tutta la regione per altre 24 ore, quindi fino alle ore 16 di domani, venerdì 10 dicembre 2021. Si prevedono ancora vento e temporali, con massima allerta per il rischio idraulico e idrogeologico. In conseguenza della proroga, diversi comuni hanno deciso di sospendere l'attività scolastica con una ordinanza ad hoc per la giornata di domani.

Allerta meteo in Campania, scuole chiuse in diversi comuni

Di seguito, l'elenco dei Comuni che hanno disposto la chiusura delle scuole per domani, 10 dicembre, per allerta meteo:

Calvi Risorta (Caserta)

Pietramelara (Caserta)

Alife (Caserta)

(l'elenco è in aggiornamento)

Leggi anche Allerta meteo in Campania, scuole chiuse domani 27 novembre in molti comuni

Campania, Protezione Civile proroga allerta meteo Gialla

Con la proroga dell'allerta meteo, la Protezione Civile ha sottolineato che anche per la giornata di domani c'è la possibilità che si verifichino "frane e caduta massi in più punti del territorio per effetto della saturazione dei suoli, allagamenti, inondazioni, problemi derivanti da fenomeni connessi ai sistemi di smaltimento delle acque piovane". La Protezione Civile, insieme alle associazioni di volontariato del sistema regionale, è al lavoro per affiancare i comuni che hanno fatto richiesta per prestare supporto e soccorso ai territori in difficoltà.