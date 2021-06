Caldo torrido in arrivo in Campania, a tal punto che la Protezione Civile regionale ha emanato un'allerta meteo per ondate di calore valevole a partire dalle ore 8 di domani, mercoledì 23 giugno e fino alle ore 20 di venerdì 25 giugno. Secondo la Protezione Civile, infatti, si prevedono temperature massime di 37-38 gradi, vale a dire al di sopra della media stagionale di 7-8 gradi; inoltre, soprattutto nelle ore serali e notturne e soprattutto sul versante costiero, si prevede un tasso di umidità del 60-70%, con scarsa ventilazione.

Allerta caldo in Campania

In considerazione dell'allerta meteo emanata, la Protezione Civile della Campania ha invitato tutti i sindaci e gli enti competenti a porre in essere tutte le procedure di propria pertinenza relativi alla vigilanza sulle fasce fragili della popolazione, che potrebbero riportare conseguenze, anche gravi, per il gran caldo. A tale proposito, la Protezione Civile raccomanda di non esporsi al sole e di non praticare attività sportive nelle ore più calde della giornata, con particolare riferimento agli anziani, ai bambini, ai cardiopatici e ai soggetti a rischio.