Allerta meteo a Napoli: scuole aperte, ma chiudono i parchi, Castel dell’Ovo e Maschio Angioino In virtù dell’allerta meteo arancione prevista per domani, 30 settembre, il Comune di Napoli ha deciso di tenere aperte le scuole, ma di chiudere i parchi pubblici e i due monumenti.

A cura di Valerio Papadia

Il maltempo è destinato a durare anche per la giornata di domani, venerdì 30 settembre, visto che la Protezione Civile della Regione Campania ha prolungato l'allerta meteo di colore arancione che era prevista, inizialmente, soltanto per oggi: su gran parte del territorio regionale sono previsti, infatti, piogge e temporali, accompagnati anche da raffiche di vento. In virtù del peggioramento delle condizioni previsto per domani, dunque, il Comune di Napoli ha deciso di tenere chiusi tutti i parchi pubblici cittadini; resteranno chiusi anche due noti monumenti della città, come il Castel dell'Ovo e il Maschio Angioino, a causa anche delle forti sollecitazioni ventose che potrebbero accompagnare i fenomeni temporaleschi. Resteranno aperte, invece, le scuole, come ha fatto sapere l'amministrazione comunale in una nota.

Allerta meteo in Campania, i fenomeni previsti

Come ha reso noto la Protezione Civile, l'allerta meteo arancione sarà in vigore fino alle ore 18 di domani. Il bollettino parla di "temporali anche di forte intensità e un conseguente rischio idrogeologico con possibili frane, instabilità di versante, colate rapide di fango, caduta massi, allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua". La Protezione Civile campana ricorda anche che "è pericoloso sostare ai piani bassi degli edifici e negli scantinati, nonché transitare nei sottopassi, nelle aree ribassate dove possono arrivare acqua e detriti poiché l'acqua potrebbe scendere dalle zone più alte, mista a fango e materiale vario anche in assenza di pioggia. In caso di necessità, salire ai piani alti dei palazzi".