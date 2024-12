Allerta meteo a Napoli e in Campania, vento forte e mare agitato giovedì 5 dicembre

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Maltempo, senza pioggia, a Napoli e in Campania: la Protezione Civile regionale ha difatti emanato un avviso di allerta meteo per venti forti e mare agitato, previsto dalle ore 6 di domani, giovedì 5 dicembre, e fino alle ore 6 di venerdì 6 dicembre. Come si legge nell'avviso della Protezione Civile della Campania, sull'intero territorio regionale sono previsti venti forti provenienti da Nord, con locali rinforzi e locali raffiche. Lungo le coste esposte, inoltre, è previsto anche mare agiato, con possibili mareggiate.

Pertanto, la Protezione Civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di assicurare la tenuta corretta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso, di monitorare la manutenzione del verde pubblico e di mettere in campo tutte le misure previste dalle rispettive pianificazioni comunali per far fronte ai fenomeni meteorologico previsti. Come specifica, infine, la Protezione Civile, l'avviso di allerta meteo non evidenzia alcun rischio idrogeologico o idraulico, vista l'assenza di piogge e temporali e, pertanto, il quadro relativo a tale criticità è verde.