video suggerito

Allerta meteo a Napoli e in Campania, martedì 28 gennaio tornano temporali e vento forte Allerta meteo gialla in Campania per l’intera giornata di domani, martedì 28 gennaio: sono previsti temporali, vento forte e mare agitato. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo qualche giorno di cielo sereno e soleggiato, a Napoli e in Campania sta per tornare il maltempo. Un'allerta meteo di colore giallo è stata diramata dalla Protezione Civile per la giornata di domani, martedì 28 gennaio: sono previsti temporali; contestualmente, si segnala una allerta anche per vento forte e mare agitato. I temporali riguarderanno l'intero territorio regionale, a esclusione delle zone 4 (Alta Irpina e Sannio) e 7 (Tanagro); il vento forte, che soffierà da Sud-Ovest, invece caratterizzerà la giornata di domani sull'intera Campania.

Accanto ai temporali e al vento forte, la Protezione Civile raccomanda di prestare attenzione anche ai fenomeni connessi: potrebbero infatti verificarsi allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, frane e caduta massi. Alla luce del quadro meteorologico previsto, pertanto, la Protezione Civile della Regione Campania raccomanda i sindaci di attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e di mettere in campo tutte le misure atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti, di monitorare il verde pubblico e tutte le strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.

La perturbazione, a ogni modo, dovrebbe durare non più di 24 ore e, già a partire da dopodomani, si dovrebbe assistere a un miglioramento delle condizioni meteorologiche sia a Napoli che in generale in Campania.