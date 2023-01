Allerta meteo a Napoli e in Campania, domani temporali, grandinate e vento forte L’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile della Campania su gran parte del territorio regionale durerà fino alla mezzanotte di domani, giovedì 26 gennaio.

A cura di Redazione Meteo

La tregua è durata poco: a Napoli e in Campania sta per tornare il maltempo. La Protezione Civile ha infatti diramato, su gran parte del territorio regionale, un'allerta meteo di colore giallo valevole per tutta la giornata di domani, giovedì 26 gennaio. Sono previste precipitazioni anche a carattere di temporale, grandinate e improvvise raffiche di vento: le zone interessate dall'allerta meteo sono la 1 (Piana Campana, Napoli, isole del Golfo di Napoli, Area Vesuviana); la 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); la 6 (Piana Sele e Alto Cilento).

Oltre ai fenomeni meteorologici sopra descritti, la Protezione Civile della Campania rende noto che, nel corso della giornata di domani, si potrebbero anche verificare: