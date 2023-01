Allerta Meteo, a Ischia scatta il piano d’emergenza: sfollate 462 persone Scatta il piano d’emergenza a Casamicciola Terme per l’allerta meteo che raggiungerà anche Ischia: 128 le famiglie sfollate, per un totale di 462 persone.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Frana a Casamicciola (Ischia) ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Allerta meteo per 24 ore in Campania, comprese le isole del Golfo: e sull'isola d'Ischia scatta il piano d'emergenza. Saranno 128 le famiglie sfollate, per un totale di 462 persone, a Casamicciola. Lo riferiscono a Fanpage.it fonti ufficiali. In mattinata, c'era stato il comunicato del commissario straordinario Giovanni Legnini che preannunciava come gli abitanti di Casamicciola "residenti o domiciliati" nelle zone A4 e D dovessero "in via precauzionale allontanarsi dalle ore 16 dalle proprie abitazioni e recarsi presso le strutture alberghiere individuate dal comune", oppure trovare una sistemazione in via autonoma. Nell'ordinanza firmata da Legnini, si spiega anche che "i nuclei familiari saranno contatti telefonicamente o dai vigili urbani per comunicazioni circa la struttura in cui recarsi". Inoltre, dalle ore 16 alle 19 è stato istituito un servizio navetta in piazza Marina.

Inoltre, per quanto riguarda gli abitanti della Zona B, è scattato l'obbligo di "rimuovere i veicoli dalla strada ed evitare durante la pioggia l'utilizzo di scantinati e dei piani bassi", mentre i residenti nella Zona C "durante la pioggia devono evitare gli spostamenti e l'utilizzo di scantinati e dei piani bassi". Questo l'elenco delle strade cittadine che fanno parte delle Zone A4, B e D, come pubblicate dal Comune di Casamicciola. L'elenco in formato pdf è disponibile cliccando qui.

Questo invece il riepilogo per zone:

Zona A4

VIA SPIEZIERIA dal civico 12 a seguire

VIA I TRAVERSA SANTA BARBARA

PIAZZA MAIO dal civico 1 al civico 24

VIA MONTECITO dal civico 2 al civico 68 (numeri pari)

VIA SASSOLO dal civico n.4 a seguire (numeri pari)

VIA ARENALE escluso il civico 2

VIA EPOMEO dal civico 1 al civico 53 (numeri dispari)

VIA EPOMEO dal civico 2 al civico 22 (numeri pari)

PIAZZA BAGNI dal civico 6 al civico 9

CORSO GARIBALDI dal civico 83 al civico 91

VIA FUNNO dal civico 11 a seguire (numeri dispari)

VIA FUNNO dal civico 2 a seguire (numeri pari)

VIA ROMA civico 4 (p.lle nn. 1734,1647) e civico n. 8 (p.lle nn. 349,324,1643)

VIA SALITA TRESTA

VIA SALITA OMBRASCO

VIA TRESTA

VIA FASANIELLO

VIA COGNULO

VIA ACQUAPICCOLA

VIA CRETAIO CIVICO 105

CORSO VITTORIO EMANULE dal civico 106 (p.lla 163) fino alle sorgenti del PIO MONTE

DELLA MISERICORDIA

VIA DEI CARRI ESCLUSI immobili al foglio 6 p.lle 952, 1245,1246,1248,1162

VIA OMBRASCO dal civico 24 a seguire e dal civico 43 a seguire

VIA VALLE DEL COTTO dal civico 1 al civico 13

Zona B

VIA PIO MONTE DELLA MISERICORDIA E PIAZZALE ANNA DE FELICE

Zona D