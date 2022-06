Allarme siccità, a Ravello il sindaco ordina: “Lavate i piatti con l’acqua della pasta” Il sindaco di Ravello vara il piano di emergenza anti-sprechi: “Divieto assoluto di usare l’acqua potabile per usi diversi da quello civile-domestico”

A cura di Pierluigi Frattasi

Emergenza siccità in Costiera Amalfitana. Il sindaco di Ravello vara il piano di emergenza anti-sprechi: "Divieto assoluto di usare l'acqua potabile per usi diversi da quello civile-domestico". E i piatti come si lavano? "Con l'acqua della pasta", recita l'ordinanza sindacale firmata dal primo cittadino Paolo Vuilleumie. La decisione è arrivata a seguito della comunicazione della Ausino s.p.a., società di gestione del servizio idrico integrato in “Area Costa d’Amalfi”, il 21 giugno con la quale ha segnalato la "presenza di cali di pressione delle reti idriche interne dei Comuni gestiti, a causa di eccessivi assorbimenti, che non sono giustificabili con il normale utilizzo della risorsa idrica a scopo potabile".

L'azienda idrica: "C'è il rischio di restare senz'acqua"

L'Ausino ha chiesto ai sindaci del territorio di adottare provvedimenti tesi a contrastare l’utilizzo improprio della risorsa idropotabile per usi diversi da quelli connessi al consumo umano. Il rischio, infatti, è che a causa della mancanza d'acqua, alcune frazioni più lontane possano restare del tutto sfornite di acqua potabile.

I consigli anti-sprechi

Da qui, l'ordinanza sindacale a Ravello, che vieta l'utilizzo dell'acqua potabile erogata dalla rete comunale di distribuzione per usi diversi da quello civile-domestico (irrigazione/innaffiamento orti, giardini, prati, riempimento piscine, lavaggio auto, annaffiamento di corti e/o piazzali e qualsiasi altro uso diverso dal consumo umano).