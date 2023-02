Allarme gelo a Napoli, chiusi parchi e cimiteri. Il Comune: “Rischio danni ai contatori dell’acqua”

Allarme gelo a Napoli. Il Comune chiude parchi pubblici e cimiteri fino a lunedì mattina. Lo ha deciso il sindaco Gaetano Manfredi, che ha firmato un'apposita ordinanza. La decisione è arrivata a seguito dell'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile regionale della Campania per "venti forti nord-orientali".

L'ordinanza sindacale prevede la chiusura dei parchi cittadini per tutta la durata dell'allerta: dalle ore 17 di sabato 4 febbraio fino alle ore 9 di lunedì 6 febbraio. Mentre i cimiteri saranno chiusi nella sola giornata di domenica 5 febbraio. Interdetto, inoltre, l'accesso al Pontile di Bagnoli ed alle spiagge pubbliche. Il Comune ha invitato la cittadinanza di attenersi alle norme comportamentali previste in caso di forti raffiche di vento riportate sul sito del Comune di Napoli.

Ma è allarme anche per i contatori dell'acqua, gestiti da Abc, l'azienda idrica comunale, che, a causa del brusco calo delle temperature, potrebbero scoppiare:

A causa delle temperature, per le quali si prevede una sensibile diminuzione con gelate serali e notturne, ABC ricorda di porre particolare attenzione alla corretta conservazione dei contatori dell’acqua maggiormente a rischio (collocati all’esterno dei fabbricati, in locali non isolati dal freddo o in abitazioni utilizzate raramente) rivestendoli con materiale isolante.