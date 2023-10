Alla festa per il diciottesimo spunta il pianoforte-automobile che trasporta la festeggiata C’è chi lo definisce il trionfo del trash e chi, invece lo vorrebbe alla festa: il piano-automobile usato in un ristorante del Napoletano spopola su TikTok.

A cura di Redazione Napoli

Il pianoforte–mobile durante un party/ da TikTok Hotel Imperiale

Stravaganze, al limite del kitsch durante le feste? Non è la prima volta e non sarà l'ultima. E poi dipende sempre dal punto di vista: c'è chi giudica certi abbigliamenti o certe celebrazioni il trionfo del trash e c'è chi invece non ha alcun problema a esibirle, come ci ha insegnato il reality show "Il boss delle cerimonie". Stavolta però "il caso" non riguarda il castello-ristorante di Sant'Antonio Abate, bensì un altro locale per cerimonie, sempre nel Vesuviano, a Terzigno, dove ad un diciottesimo (vengono definiti così i party per celebrare chi raggiunge la maggiore età) è spuntato un singolarissimo strumento musicale modificato ad hoc per una entrata scenica nella festa.

Il nome commerciale è "Lovely Symphony", si tratta di un pianoforte a coda lunga che però è in movimento, con tanto di mini-volante e freni, tipo mini-automobile. Sul piano c'è un palo dove un ballerina può salire e danzare. Oppure può salire una festeggiata (o un festeggiato) per una entrata trionfante. Perché il singolare aggeggio è diventato oggetto d'attenzione? Grazie, manco a dirlo, a TikTok: un video di una festa pubblicato sul social cinese è stato visto da oltre mezzo milione di persone (il numero è in aumento). Ovviamente, come accade sempre in questi casi, l'exploit è andato in parallelo coi commenti, spesso di segno diametralmente opposto: c'è chi lo definisce il trionfo del trash e chi, invece, si informa su costi e disponibilità.