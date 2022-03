Alfredo Erra ha tentato il suicidio dopo aver ucciso Anna Borsa, poi ha sparato al suo attuale compagno Gli inquirenti hanno ricostruito l’omicidio di Anna Borsa: l’assassino, l’ex fidanzato, dopo aver ucciso la 30enne ha tentato di uccidersi, ma si è solo ferito. Ha poi sparato all’attuale compagno di lei, ferendolo gravemente.

A cura di Valerio Papadia

Anna Borsa e Alfredo Erra

Emergono nuovi particolari sull'omicidio di Anna Borsa, la giovane donna di 30 anni uccisa questa mattina a Pontecagnano Faiano, nella provincia di Salerno, nel salone di bellezza nel quale lavorava: l'assassino, l'ex fidanzato della donna, Alfredo Erra, classe 1982, ha tentato il suicidio subito dopo aver ucciso Anna, sparandosi a sua volta alla testa, ma riuscendo soltanto a ferirsi lievemente. Il 40enne ha poi rivolto la pistola contro l'attuale compagno della 30enne, che nel frattempo era accorso nel salone di bellezza, attirato dalle urla, contro il quale ha sparato nuovamente, ferendolo in maniera grave: l'uomo è attualmente ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Erra, subito dopo il delitto, ha abbandonato la pistola accanto al corpo senza vita di Anna Borsa, colpita alla testa, ed è fuggito a bordo dell'auto aziendale, abbandonata poi presso la ditta di autotrasporti per la quale lavorava, nella zona industriale di Salerno.

Alfredo Erra accusato di omicidio premeditato e tentato omicidio

I carabinieri si sono messi immediatamente alla ricerca del 40enne: una caccia all'uomo durata alcune ore, visto che Erra è stato individuato soltanto nel primo pomeriggio. A rintracciare l'uomo sono stati alcuni agenti della Polizia Stradale della sottosezione di Eboli, che hanno fermato Alfredo Erra mentre vagava a piedi, in stato confusionale, sull'Autostrada A2, in prossimità dell'area di servizio di Salerno Ovest. Nei confronti del 40enne è così scattato il fermo: Alfredo Erra è indagato per i reati di omicidio premeditato, tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco.

Questa sera fiaccolata in memoria di Anna Borsa

Intanto, nella serata odierna, alle 19, Pontecagnano è scesa in piazza per ricordare Anna Borsa: circa trecento persone hanno dato vita a una fiaccolata che è partita da piazza Sabbato ed è terminata nel luogo in cui la 30enne è stata ammazzata, in via Tevere, dove sorge il salone di bellezza nel quale la giovane donna lavorava.