Alessandro Siani a Striscia la Notizia diventa subito un formidabile serbatoio di battute Dallo scorso 27 settembre, l’attore e regista napoletano Alessandro Siani è alla guida di Striscia la Notizia in coppia con Vanessa Incontrada. Già molto apprezzato per i suoi film, il comico napoletano ha portato sul bancone di Striscia un bagaglio potenzialmente infinito di gag e battute comiche.

A cura di Valerio Papadia

Momento d'oro per Alessandro Siani: l'attore e regista napoletano, dallo scorso 27 settembre, è alla conduzione del noto tg satirico Striscia la Notizia, in coppia con Vanessa Incontrada. Molto apprezzato per i suoi film, sia da attore, come "Benvenuti al Sud" che come regista, Siani ha da subito portato sul bancone più famoso d'Italia un importante bagaglio di gag e battute che non sono passate inosservate e che stanno contribuendo al buon esordio del comico napoletano alla conduzione di "Striscia", il tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci.

Le battute di Alessandro Siani a Striscia la Notizia

E allora ecco che, all'indomani della tornata elettorale che ha coinvolto gran parte dell'Italia tra comunali e regionali, Siani, al bancone di Striscia, ha ricevuto una finta telefonata di Vincenzo De Luca, governatore della Campania, nella quale il comico lo rassicurava: "Non vi preoccupate, De Magistris ha perso", sottolineando la sconfitta dell'ex sindaco di Napoli, che si era candidato come governatore della Regione Calabria.

Oppure, sul caso dei telefoni spiati, di cui Striscia la Notizia si occupa spesso, simpatico il duetto tra Siani e Vanessa Incontrada. "Tu che sei così espansivo, perché non dici niente di questa cosa che siamo spiati?" gli domanda la Incontrada. La risposta di Siani, con una battuta, non si è fatta attendere: "Certo che la voglio dire una cosa. Noi stiamo dalla mattina alla sera con lo smartphone in mano perché contiene tutti i nostri segreti. Un mio amico ce l’ha pure mentre gioca a calcetto, ti rendi conto?".

Tutti i conduttori napoletani di Striscia la Notizia

Alessandro Siani non è il primo napoletano alla conduzione di Striscia la Notizia. Molto longeva, ad esempio, la conduzione dell'attore Lello Arena – noto componente del trio comico "La Smorfia" insieme all'indimenticato Massimo Troisi e a Enzo Decaro – che in più di una occasione, in passato, ha affiancato gli storici conduttori Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Nel 2005, poi, è toccato a tre napoletani condurre "Striscia": Giobbe Covatta (tarantino di nascita, ma da sempre a Napoli) affiancò per due puntate Enzo Iacchetti; Gigi D'Alessio, per una sera, affiancò invece Dario Ballantini; infine Nino D'Angelo, che per due puntate affiancò Nino Frassica.