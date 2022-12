Alessandro Siani al Teatro Diana di Napoli, biglietti, date e orari “Extra Libertà Live Tour” di Alessandro Siani a Napoli al teatro Diana. Il giorno di Santo Stefano (26 dicembre) il comico napoletano farà tre spettacoli consecutivi.

A cura di Redazione Napoli

"Extra Libertà Live Tour" è il nuovo show che Alessandro Siani porta sul palco dei teatri italiani a partire da dicembre 2022. l debutto è già avvenuto, tra Salerno, Caserta e Avellino. Dal 21 dicembre 2022 al 15 gennaio 2023 Siani arriva al Teatro Diana di Napoli, in via Luca Giordano, al Vomero.

Un tour de force e non è tanto per dire. Basti pensare che il 26 dicembre Siani, sarà sulla scena con tre spettacoli uno dopo l'altro: alle ore 18, alle ore 21 e l’ultimo a mezzanotte. Special guest della Notte di Santo Stefano, il cantante Rocco Hunt. Pochi i biglietti per le date napoletane ancora a disposizione, disponibili sui canali ticketing online.

È lo stesso attore e regista partenopeo che racconta il suo nuovo show:

"Libertà" è stato uno show che ha riscontrato uno strepitoso successo teatrale nella scorsa stagione toccando diverse città italiane, per poi concludersi con uno speciale tv per Prime Video, che ha suggellato ed immortalato i momenti più emozionanti e divertenti dello show. Ma il percorso di questo spettacolo non è per niente concluso e la parola libertà grida e rimbomba ancora tra le strade, più forte che mai. Le persone ormai si confrontano ogni giorno con la schiavitù delle tasse, degli aumenti dei beni primari, dell’infinita emergenza sanitaria e dell’estenuante guerra che si allarga a macchia d’olio nel mondo creando problemi inenarrabili. Ma far riflettere e sorridere è l’arduo compito che tocca a questa nuovissima edizione di Extra Libertà Live Tour. Tutto quello che non si è detto ancora sulla libertà di stampa, la libertà di pensiero e soprattutto sulla libertà d’espressione. La libertà…che oggi sembra un lusso… un extra. Felicità e libertà rappresentano le anime pure di questo nuovo spettacolo. Mentre la sorpresa e l’improvvisazione saranno il cuore e la mente vibrante dello show che intratterrà lo spettatore in punta di piedi e lo accompagnerà in uno stato di vero e proprio divertimento della durata di due ore con l'esclusivo compito di produrre un distacco dalla realtà, lasciarsi finalmente andare e scacciare i brutti pensieri.

Dalla Campania il tour si sposterà in Puglia (24 gennaio Brindisi Teatro Verdi; 25 e 26 gennaio Taranto Teatro Orfeo, 27 gennaio Lecce teatro Politeama Greco; 28 gennaio Bari Teatro Team).

A febbraio, il 17 Extra Libertà Live Tour sarà in scena al Teatro di Varese, 18 e 19 al Colosseo di Torino; il 20 all’Arcimboldi di Milano; il 22 al Teatro Regio di Parma; il 24 a Udine al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, il 25 al Gran Teatro Geox di Padova; il 27 al Teatro Verdi di Firenze e il 28 al Teatro Europa di Bologna.

Nel mese di marzo Siani arriverà a San Benedetto del Tronto il 2; il 3 e 4 all’Auditorium Conciliazione di Roma; il 9 ad Ancona teatro delle Muse; il 10 a Frosinone (Teatro Cinema Nestor); l’11 ad Aprilia (Teatro Europa); il 14 e il 15 al Teatro Rendano di Cosenza; il 16 al teatro Cilea di Reggio Calabria il 17 a Corigliano Calabro al Teatro Metropol mentre il 18 a Catanzaro Teatro Politeama. Il 27 marzo si accenderanno le luci sul palco del Teatro Creberg di Bergamo.