napoli
video suggerito
video suggerito

A Natale albero o presepe? Luciano de Crescenzo spiega significati e differenza

Dai Re Magi a Cicci Bacco, da Benino al Pastore della Meraviglia: il filosofo-ingegnere Luciano de Crescenzo spiega la magia del presepe napoletano.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Ciro Pellegrino
255 CONDIVISIONI
Luciano de Crescenzo
Luciano de Crescenzo

Nessuno come Luciano De Crescenzo sa raccontare le storie che compongono una mitologia, sia essa dell'antica Grecia o della nostra vita quotidiana. In uno dei suoi libri, "Gesù è nato a Napoli" (Mondadori) l'ingegnere-filosofo di via Santa Lucia ricostruisce con la consueta ironia le origini del presepe, da Virgilio a Eduardo, e ritrae a uno a uno i personaggi che lo compongono: dai Re Magi a Cicci Bacco, da Benino al Pastore della Meraviglia. Fino a quando, come in un basso napoletano, i pastorelli si metteranno a discutere, litigare, spettegolare…

Ecco un brano che spiega la differenza tra ‘alberisti' e ‘presepisti' che gli appassionati del professor Gennaro Bellavista ben conoscono: «La suddivisione tra quelli a cui piace l'albero di Natale e quelli a cui piace il presepe, tra alberisti e presepisti, è tanto importante che, secondo me, dovrebbe comparire sui documenti di identità» esordisce. Per poi spiegare: «Il primo tiene in gran conto la Forma, il Denaro e il Potere; il secondo invece pone ai primi posti l'Amore e la Poesia. Tra le due categorie non ci può essere colloquio, uno parla e l'altro non capisce. Quelli a cui piace l'albero di Natale sono solo dei consumisti».

Secondo Luciano De Crescenzo: «Il presepista invece, bravo o non bravo, diventa creatore e il suo Vangelo è Natale in casa Cupiello. I pastori debbono essere quelli di creta, fatti un poco brutti e soprattutto nati a San Gregorio Armeno, nel cuore di Napoli, e non quelli di plastica che vendono al supermercato, e che sembrano finti; i pastori debbono essere quelli degli anni precedenti e non fa niente se sono quasi tutti scassati, l'importante è che il capofamiglia li conosca per nome uno per uno e sappia raccontare per ogni pastore nu bello fattariello…».

Attualità
Cultura e tradizioni
Eventi e turismo
255 CONDIVISIONI
Immagine
Arrestato Ciro Andolfi, tra i latitanti più pericolosi in Italia: era ricercato dal 2022
Il latitante si nascondeva in un vano segreto dietro la parete
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views