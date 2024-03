Al Vomero nel weekend i parcheggiatori abusivi estorcono 5 euro per uno scooter e fino a 10 per l’auto Vomero-Arenella e Bagnoli assediati dai parcheggiatori abusivi che spuntano durante il fine settimana. Cinque euro per uno scooter, fino a 10 per una automobile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

Cinque euro per parcheggiare su suolo pubblico, sulle strisce blu apposite e soprattutto per non fare nulla, visto che lo scooter non sarà né custodito né sorvegliato. Il parcheggiatore abusivo è questo e non si esagera a definirla estorsione: è una "tassa" pagata a qualcuno che si autonomina gerente di un pezzo di strada e che per questo pretende la gabella. Al Vomero, zona residenziale di Napoli dove gli affitti e le case vanno alle stelle ma ormai sempre meno "quartiere bene", visti i guai che passa e il disinteresse pubblico, i parcheggiatori spuntano magicamente la sera di ogni venerdì e lì allignano fino alla domenica. Il weekend è particolarmente ricco perché nella zona del Vomero e dell'Arenella ci sono alcuni tra i migliori pub, ristoranti, pizzerie.

I carabinieri in queste sere, ma lo fanno pressoché quotidianamente, hanno presidiato piazze e strade principali del quartiere, le cosiddette "zone della movida notturna". Purtroppo i risultati ci sono sempre: c'è sempre un'arma da sequestrare, della droga nelle tasche di qualcuno. E, soprattutto, decine di parcheggiatori abusivi che si dividono il Vomero strada per strada.

Dunque, il consuntivo dei militari durante mezza giornata di controlli – quella di venerdì 15 marzo – è il seguente:

coltello è spuntato dalle tasche di un 19enne, poi denunciato per detenzione abusiva di armi. La lama ha serramanico era agganciata nella parte interna dei pantaloni ed è stata localizzata grazie al metal detector in dotazione; 11 i giovani trovati con la droga nelle tasche, 2 sono minorenni.

E infine, i parcheggiatori: sono 5 quelli denunciati. In questa parte della città molto alte le tariffe per la sosta. Dai 5 euro per uno scooter, dai 5 ai 10 per beneficiare della "vigilanza" abusiva per una vettura. I controlli – fa sapere l'Arma – continueranno anche nelle prossime ore.

Altrettanto incisivi i carabinieri della compagnia di Bagnoli, altra zone movimentata nel weekend. nel cui areale di competenza ricadono i quartieri della periferia occidentale della città. In manette un 34enne già noto alle forze dell’ordine. Dovrà rispondere di furto aggravato perché sorpreso nell’abitacolo di un'auto in sosta a rimuovere lo stereo. È successo a Posillipo e il 34enne è stato condotto in camera di sicurezza in attesa di giudizio.

Qui sono stati 6 i parcheggiatori abusivi segnalati all’autorità giudiziaria, erano concentrati attorno ai locali della movida di Coroglio. Quattro, invece, i giovanissimi assuntori di stupefacente sanzionati amministrativamente e segnalati alla Prefettura.