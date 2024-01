Al via Napoli Unplugged per valorizzare il cantautorato: Dadà, Gnut, Di Bella e Forni e Graziano Parte questa sera la rassegna di cnatautorato Napoli Unplugged che si tiene a bagnoli e vedrà esibirsi Dadà, Gnut, Francesco Di Bella e Francesco Forni e Ilaria Graziano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Comincia questa sera la rassegna Napoli Unplugged organizzata dall’Associazione Culturale Brodo E.T.S., con la direzione artistica di Viola Bufano che vedrà esibirsi alcuni tra i più interessanti artisti campani di questi ultimi anni, toccando vari generi. La seconda edizione della rassegna realizzata con il contributo del Comune di Napoli nell’ambito del progetto “Napoli Città della Musica” si svolgerà dal 26 gennaio al 22 marzo 2024 presso l’Auditorium “Porta del Parco” di Bagnoli (in Via Diocleziano 341), nell'area dell'ex Italsider. Saranno quattro gli artisti che ha come obiettivo quello di "valorizzare il cantautorato locale all’interno della cornice dell’Auditorium “Porta del Parco” di Bagnoli, divenuto luogo privilegiato di eventi musicali".

A salire sul palco di Bagnoli, saranno Dadà, venerdì 26 gennaio 2024, mentre venerdì 9 febbraio toccherà a Gnut, venerdì 1 marzo Francesco Di Bella torna solista per quest'appuntamento che si concluderà venerdì 22 marzo con l'esibizione di Francesco Forni e Ilaria Graziano. Il via, quindi, sarà dato dalla cantautrice che si è fatta conoscere al grande pubblico grazie alla partecipazione a X Factor dove si è fatta notare per la capacità di mescolare i suoni della tradizione partenopea alla world music e all'elettronica: il debutto è grazie ad alcuni singoli prodotti da Big Fish che le dà il la per partecipare al talent nella squadra di Fedez.

Gnut è uno dei nomi principali del cantautorato napoletano e italiano di questi ultimi anni, in grado di mescolare atmosfere che mescolano il songwriting di Tim Buckley, Nick Drake, Sufjan Stevens alla canzone napoletana classica trovando, però, un'identità ben precisa che lo ha reso uno degli artisti più preziosi. Poi c'è Francesco Di Bella che del cantautorato e del rock italiano ha scritto la storia con i 24 Grana e poi con una fortunata carriera solista che parte con il progetto "Ballads Café" che rileggeva i brani della band con veste intimistica e cantautorale, seguito nel 2018 da "‘O diavolo" e infin ci saranno Francesco Forni e Ilaria Graziano che con "From Bedlam to Lenane" nel 2012 piazzano uno dei migliori esordi indie di quegli anni e oggi tornano con oltre 10 anni di fortunata carriera alle spalle. Il costo del biglietto è di 10 euro a persona più i diritti di prevendita.