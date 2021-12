Al Teatro San Carlo troppa fila per “I fratelli De Filippo”, il dg dell’Asl chiama gli ispettori Ciro Verdoliva, direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro, si trovava in fila al San Carlo e ha notato la ressa: ha così deciso di andare via e richiedere l’intervento degli ispettori.

Al Teatro San Carlo di Napoli è prevista per questa sera la prima del film "I fratelli De Filippo" di Sergio Rubini, pellicola che ripercorre, come indica il titolo, la vita e la carriere di Eduardo, Peppino e Titina De Filippo. In attesa di acquistare il biglietto al botteghino e di fare il proprio ingresso nello storico teatro partenopeo, però, si è creata una fila chilometrica, una ressa che stona vedere in un momento come questo in cui i contagi da Covid-19 sono in risalita e quando, proprio oggi, 6 dicembre, è stato introdotto il super green pass per cercare di arginare i nuovi casi.

E allora Ciro Verdoliva, direttore generale dell'Asl Napoli 1 Centro, che si trovava in fila anche lui all'esterno del San Carlo, ha deciso in segno di dissenso di abbandonare il teatro e di chiamare gli ispettori dell'Azienda sanitaria locale da lui guidata, che ha competenza proprio sul capoluogo campano. "Non possiamo permetterci di dare questa immagine di Napoli" ha dichiarato Verdoliva prima di lasciare il teatro. Dello stesso avviso anche lo scrittore Maurizio De Giovanni che, come il dg dell'Asl, ha deciso anch'egli di abbandonare il San Carlo.

Il consigliere regionale Borrelli: "Pessima figura"

Sulla vicenda si è espresso anche il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che ha dichiarato: "Uno spettacolo imbarazzante per la città, una figura pessima per il Massimo napoletano e una pessima gestione. Norme anti-Ccovid totalmente saltate. Il forte afflusso di pubblico era assolutamente prevedibile, quello che non era prevedibile era una organizzazione così mediocre. Hanno fatto bene il direttore della Asl Ciro Verdoliva e lo scrittore Maurizio De Giovanni ad andare via".