Al ristorante senza green pass né documenti, i carabinieri scoprono che è ai domiciliari: arrestata Una ventinovenne senza green pass né documenti scoperta in un ristorante di Giugliano in Campania, nel Napoletano: da ulteriori controlli, è emerso che la donna fosse anche sottoposta al regime dei domiciliari. Arrestata, rischia ora il carcere per evasione. Multato anche il ristoratore per non aver controllato il green pass all’ingresso.

Era andata al ristorante senza green pass né documenti: i carabinieri, durante un controllo, scoprono anche che era ai domiciliari per altri reati minori, e così la arrestano per evasione. Una notte particolare quella vissuta all'interno di un ristorante di Giugliano in Campania, nel Napoletano. I carabinieri sono entrati in un alcuni ristoranti di via Ripuaria, la strada che conduce al litorale di Varcaturo, per controllare che i ristoratori verificassero il possesso del green pass da parte dei clienti, e che questi fossero regolari.

In uno dei ristoranti controllati dai militari dell'Arma, è stata scoperta una donna di 29 anni residente a Pomigliano d'Arco che con sé non aveva né documenti, né green pass. A quel punto, sono scattati controlli supplementari: ed è emerso così che la donna in questione fosse in realtà una persona sottoposta al regime degli arresti domiciliari, e che dunque non poteva essere al ristorante come se nulla fosse. Gli altri clienti erano invece tutti in regola: dalle scansioni del codice QR non sono emerse irregolarità. Per la donna, dunque, è scattata la denuncia per evasione dagli arresti domiciliari ed un nuovo arresto, che sarà seguito ora dall'udienza di convalida. Rischia che i domiciliari ora si trasformino in una cella detentiva in carcere. La ventinovenne è stata anche sanzionata per aver violato la normativa anti-contagio: multa che in questo caso è stata estesa anche al titolare del ristorante, per aver consentito l'accesso ai locali al chiuso della propria attività ad una persona sprovvista di green pass, in contrasto a sua volta con le normative vigenti.