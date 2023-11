Al reparto materno dell’Asl i papà dipingono i pancioni delle mamme incinte: il belly painting arriva nel Napoletano Il fenomeno del belly painting sempre più diffuso in Campania. Al reparto materno dell’Asl di Monterusciello i pancioni delle future mamme colorati dai papà.

Pancioni colorati per le mamme incinte al reparto materno infantile dell'Asl Napoli 2 Nord. I papà, armati di pennarelli e pastelli, hanno disegnato fiocchi azzurri e rosa, leoncini, alberi, fiori e arcobaleni per decorare le pance delle compagne in dolce attesa. L'iniziativa è stata organizzata dall’Unità Operativa del Materno Infantile di Monteruscello, del Distretto Sanitario 35, dell'Asl. Si chiama "belly painting", una forma d'arte per celebrare il periodo della gravidanza molto diffusa negli Stati Uniti d'America, ma che negli ultimi anni si sta diffondendo anche in Italia. È una pratica, sempre più amata dalle famiglie, che riescono a trasformare un momento di intimità in uno spazio di condivisione, vissuto peraltro nella fase delicata della gravidanza. Inoltre, è un modo anche per coinvolgere ancora di più i papà in un momento importante per la vita della famiglia. Le foto ricordo delle pance colorate, poi, accompagneranno mamma, papà e bimbi per tutta la vita.

L'iniziativa all'Asl Napoli 2 di Monterusciello

L'iniziativa è stata organizzata dallo staff delle ostetriche e dalla Responsabile del Materno Infantile, dottoressa Felicia Scotto di Minico, ed è stata subito accolta con favore ed entusiasmo dalle partorienti. Cosa scrive l'Asl Napoli 2 Nord?

PAPÀ ARMATI DI PENNARELLI E COLORI PER UN DISEGNO SPECIALEPresso, si è svolta una bellissima iniziativa: i papà dei bambini in arrivo hanno potuto disegnare sul pancione delle loro mogli incinte.L'idea è nata dallo staff delle Ostetriche e della Responsabile del Materno Infantile, dott.ssa Felicia Scotto di Minico, che hanno voluto regalare ai papà un momento speciale per esprimere tutto il loro amore e la loro gioia per l'arrivo di un nuovo membro della famiglia.I disegni sono stati davvero originali e creativi, e hanno reso il pancione delle mamme una vera e propria opera d'arte.Un'iniziativa che ha portato un sorriso sul volto di tutti i presenti, e che ha contribuito a rendere ancora più speciale questo momento magico.

Cosìè il belly painting

La locuzione inglese Belly painting significa pittura della pancia. Belly, infatti, sta per pancia, mentre painting per pittura. Questa forma d'arte a volte viene anche chiamata bump painting, dove bump significa pancione. Pance e pancioni delle future mamme, infatti, sono le "tele" sulle quali vengono fatti i disegni. Il periodo della gravidanza è di solito quello del secondo trimestre, quando il pancione è più prominente.