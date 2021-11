Al Policlinico Vanvitelli un ambulatorio dedicato alle patologie rare della cornea All’azienda ospedaliera universitaria “Luigi Vanvitelli” è nato un nuovo ambulatorio dedicato alla diagnosi e al trattamento delle patologie rare della cornea.

L'Azienda ospedaliera universitaria "Luigi Vanvitelli" di Napoli ha compiuto un nuovo importante passo avanti nella diagnosi e nel trattamento delle patologie rare legate alla cornea: è nato un nuovo ambulatorio, legato alla UOC (Unità organizzativa complessa) di Oculistica, e dedicato proprio a questo tipo di patologie rare.

L'istituzione di questo ambulatorio di "Patologie rare della cornea" presso l'Azienda ospedaliera universitaria "Luigi Vanvitelli" è volta proprio a diagnosticare e a trattare la distrofia corneale e il cheratocono, che è una delle patologie degenerative della cornea più diffuse. Potranno rivolgersi a questa struttura anche tutti coloro che devono sottoporsi a trattamento cross-linking, metodo noto come "fotodinamica corneale", una terapia parachirurgica che ha come obiettivo quello di aumentare la connessione fra le fibre e la loro resistenza e in questo modo contrastare e, in buona parte dei casi, arrestare l'evoluzione del cheratocono. Le prenotazioni possono essere effettuate telefonando al Cup (Centro unico di prenotazione) 800177780.

Policlinico Vanvitelli cura metà dei pazienti campani con malattie rare

L'azienda ospedaliera universitaria "Luigi Vanvitelli" da anni ha tra i suoi obiettivi principali la cura dei pazienti affetti da malattie rare. Si è guadagnata la prima struttura assistenziale in Campania per numero di pazienti trattati ed iscritti nel registro regionale delle malattie rare.

Le unità operative di Ematologia pediatrica, Oculistica, Cardiomiologia e Nefrologia sono state di recente riconosciute quali centri di riferimento europei, nell'ambito dell'European reference network for rare diseases. Un impegno che ha visto il policlinico della città partenopea effettuare investimenti sia per migliorare la qualità dei spazi di degenza sia incrementare la qualità e il numero di attrezzature a disposizione dei medici che prestano servizio presso l'azienda ospedaliera.