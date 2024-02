“Al party in discoteca a Napoli abusi e molestie, ragazze che chiedevano aiuto”, la denuncia sui social Una giovane napoletana ha raccontato sui social di avere assistito ad abusi ed esserne stata vittima durante una serata in discoteca nel Napoletano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Ragazze trattenute a forza nei bagni che chiedevano aiuto, molestie e abusi continui in sala e in fila, droga nei bicchieri dei cocktail. Uno scenario da incubo, quello descritto da una giovane napoletana che ieri ha pubblicato diversi video sui social per denunciare quello che a suo dire sarebbe accaduto durante un party organizzato da una associazione in un locale di Cercola e a cui lei avrebbe partecipato, trattenendosi per un'ora proprio per la situazione. Dopo la prima story, pubblicata su Instagram, in molti l'avrebbero contattata per aggiungere la propria testimonianza e lo scenario che emergerebbe sarebbe quello di molestie sistematiche e non di un caso isolato.

Racconta la ragazza:

So di ragazze che sono entrate nei bagni e vedevano altre che urlavano "ti prego, aiutami". E io ci sono entrata in quei bagni, non capivo quali fossero delle donne e quali degli uomini. Ci sono queste file enormi, gente in fila che ti tocca e che ti mette le mani ovunque, che aspetta di aprire la porta del bagno e di tirarti dentro così e di farsi la loro scopata.

Secondo la ragazza si sarebbero verificate delle vere e proprie violenze sessuali:

Ti vedono in bagno, ti tirano un calcio dietro le spalle, ti inginocchiano. Io devo essere cosciente di dove vado. In quella dark room tu non capisci niente, concettualmente mi può pure stare bene, ma io lo devo sapere, non posso arrivare ad una serata credendo di vivere una serata normale, per poi trovarmi in una situazione simile. Per me è stata un'ora, ma è stata un'ora in cui sono stata costretta ad allontanare le persone.

La giovane ha successivamente aggiunto di essere stata contattata da altre ragazze che le avrebbero raccontate esperienze simili, avvenute allo stesso tipo di serata, e che alcune si sarebbero accorte di droga versata nei drink. Il locale dove si è tenuto il party è da ritenersi ovviamente estraneo in quanto si è trattato di una serata privata per la quale la struttura ha fatto soltanto da location, senza partecipare alla organizzazione o alla gestione. Al momento non sarebbe stata sporta denuncia alle forze dell'ordine, ma la giovane ha spiegato di essere intenzionata a farlo presso il commissariato di Cercola della Polizia di Stato.