Al Parco Viviani topi saltano sugli alberi dove giocano i bambini: “Grossi come scoiattoli” L’avvocato Dario Esposito, del comitato Piazza Leonardo: “Chiederemo al Comune di intervenire per la disinfestazione”

A cura di Pierluigi Frattasi

Uno dei topi avvistati al Parco Viviani il 25 aprile

Infestazione di topi al Parco Viviani del Comune di Napoli, dove ieri i cittadini che si erano recati per una giornata di svago in occasione della Festa della Liberazione del 25 aprile, hanno avvistato i grossi roditori che scorrazzavano all'interno del parco pubblico e in alcuni casi si arrampicavano anche sugli alberi, saltando da un ramo all'altro. "Incredibile – racconta l'avvocato Dario Esposito, del comitato Piazza Leonardo – ho visto un grosso topo che è riuscito a salire su un albero di mezzo fusto all'entrata del parco di via Girolamo Santacroce, sulla sinistra. Era enorme e agile. All'inizio ho pensato addirittura che fosse uno scoiattolo".

Il parco Raffaele Viviani è un grande polmone verde, di proprietà del Comune di Napoli, che si trova all'interno della II Municipalità, Montecalvario-Avvocata. Il parco collega via Girolamo Santacroce al Corso Vittorio Emanuele, all'altezza delle scale di Montesanto. È uno dei parchi meglio tenuti e animati della città, costantemente ripulito dagli addetti del Comune e curato dalle numerose associazioni di volontariato che lo frequentano abitualmente. Luogo di ritrovo anche di tante famiglie che portano i loro bambini a giocare alle giostrine o i loro animali domestici a passeggiare, considerando che il parco offre anche due comode aree per lo sgambettamento dei cani. Proprio recentemente gli addetti delle cooperative del Comune hanno effettuato la potatura degli alberi e la pulizia degli sfalci, in vista della stagione primaverile e dell'estate. Per questo, l'infestazione di topi arriva del tutto inaspettata. "Chiederemo alla Municipalità di intervenire – spiega Dario Esposito – per verificare che siano rispettate tutte le norme igieniche e che sia tutelata la salute dei frequentatori del parco".