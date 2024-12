video suggerito

Al Parco Viviani di Napoli il 15 dicembre si regalano e leggono libri: evento per gli amanti della lettura “Fatti un dono prezioso, regalati un libro”, condivisione di libri al parco di via Girolamo Santacroce. Appuntamento domenica 15 dicembre dalle ore 10.30. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

«Fatti un dono prezioso: regalati un libro». Al Parco Viviani di Napoli, in via Girolamo Santacroce, domenica 15 dicembre, a partire dalle ore 10.30, evento per gli amanti della lettura: dopo i silent party e la "distintossicazione" dai cellulari, arriva un evento di condivisione di libri e lettura. «Fatti un dono prezioso, regalati un libro»: è il titolo dell'iniziativa organizzata dalla Comunità del Parco Viviani, con la collaborazione di "anime frolle", "Focus green", "Giovani Promesse"," vicolo della Cultura" e il patrocinio morale della Seconda Municipalità di Napoli. «Occorre portare libri da scambiare o donare nonché la voglia di condividere e fare rete sociale». «Facciamo una cosa importante – spiega Rosanna Laudanno , tra le animatrici dell'evento e della comunità del parco – ribadiamo l'importanza degli spazi pubblici dedicati ai ragazzi che in questa città mancano. Mancano spazi aggregativi ed iniziative del genere dovrebbero essere quotidiane».

Proprio oggi, sabato 7 dicembre, il Collettivo Viviani ha dato una ripulita al parco: «Purtroppo, il parco è in condizioni critiche, e abbiamo sollecitato la Municipalità e il presidente Marino a intervenire con urgenza per restituire decoro e vivibilità a questo spazio. In una città che offre pochi luoghi dedicati ai giovani, il nostro lavoro volontario non è solo un gesto di cura, ma un atto fondamentale per preservare e valorizzare uno spazio che può diventare un punto di aggregazione e crescita per tutti».