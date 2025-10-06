“Al fianco del popolo palestinese”: a Napoli occupato il Genovesi, agitazione anche in altri licei

Il liceo Antonio Genovesi di Napoli è stato occupato questa mattina all'alba dagli studenti. In agitazione anche i ragazzi del Giambattista Vico e del Convitto Vittorio Emanuele II di Napoli. Le manifestazioni per Gaza e la Palestina sono terminate da poche ore, ma nel capoluogo partenopeo, così come in altre parti d'Italia, gli studenti hanno deciso di continuare ad oltranza a manifestare il proprio sostegno contro il genocidio del popolo palestinese e per chiedere al Governo italiano di intervenire e fare pressioni su Israrele affinché termini la guerra in Medioriente. Una protesta pacifica che ha portato al blocco delle lezioni nel liceo di Piazza del Gesù Nuovo di Napoli, in pieno centro storico partenopeo.

Il liceo Genovesi occupato all'alba

Poco prima dell'alba, un gruppo di studenti è entrato nella scuola esponendo lo striscione "Genovesi Occupato" e rivendicando il proprio sostegno al fianco del popolo palestinese. "Abbiamo deciso di non restare in silenzio e di raccogliere la chiamata partita dai portuali di Genova con lo sciopero del 22 settembre a Bloccare tutto finché il governo Meloni non sarà costretto ad ascoltare le nostre voci", si legge in una nota, nella quale gli studenti aggiungono di essere "incondizionatamente al fianco del popolo palestinese. È già partita la mobilitazione nelle scuole superiori di tutto il Paese e non siamo intenzionati a fermarci".

Proteste e occupazioni anche nelle Università

Studenti in agitazione anche in altri licei partenopei, mentre la scorsa settimana gli studenti universitari avevano occupato Palazzo Giusso, sede centrale dell'Università L'Orientale, e il Complesso universitario di San Pietro Martire dell'Università Federico II, comunemente noto come "Complesso di Porta di Massa", sempre in sostegno del popolo palestinese. Non sono escluse nelle prossime ore nuove manifestazioni e altre occupazioni di plessi scolastici e universitari, nell'ambito delle proteste che ormai da giorni stanno attraversando trasversalmente tutto il mondo, dall'Asia all'America contro la guerra in Palestina.