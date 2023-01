Al cinema a vedere i classici Disney gratis, parte il progetto comunale di Bacoli Nasce a Bacoli il primo cinema comunale gratuito dedicato ai bambini, nella Casa della Cultura; prima proiezione oggi, 15 gennaio, con Dumbo.

A cura di Nico Falco

Parte oggi, domenica 15 gennaio 2023, il progetto del primo cinema comunale di Bacoli, completamente gratuito e dedicato ai bambini, dove ogni settimana verrano proiettati cartoni animati, tra i quali i grandi classici Disney. L'iniziativa è stata annunciata tramite i social da Josi Gerardo della Ragione, sindaco del comune della provincia di Napoli, e nasce recuperando un immobile in disuso e con l'intenzione di fornire un nuovo spazio in cui i più piccoli potranno non solo assistere ai cartoni animati ma anche giocare e trovare un nuovo spazio di socialità.

Il cinema comunale si trova nella Casa della Cultura, zona Cappella, nei locali che in passato avevano ospitato una scuola di Bacoli e che, abbandonati, sarebbero stati venduti. Il primo cartone animato ad essere proiettato, alle 18 di oggi, sarà Dumbo. Nelle prossime settimane sarà la vola di altre opere indimenticabili, come Peter Pan, del Re Leone, del Libro della Giungla.

"Vogliamo una città sempre più a misura di bimbi – scrive Della Ragione su Facebook – per farli stare insieme, per giocare, per divertirsi. Anche la domenica. È il cineforum Disney a Casa Michele Sovente. Ed è straordinario riportare i più piccoli, in quella che era una scuola di Bacoli. Molto vissuta. Poi fu abbandonata. Stava per essere venduta. Noi ci siamo opposti. Trasformandola nel primo piccolo teatro pubblico del nostro paese. Sono già centinaia gli eventi che abbiamo svolto. E tantissimi altri sono in programma. Uno spazio sempre più vivo. Sembrava impossibile realizzare questo insieme. Ma ci siamo riusciti. Insieme, è tutto più bello. Un passo alla volta".