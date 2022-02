Al Cardarelli sei trapianti di fegato in un mese nonostante l’emergenza Covid Sei trapianti di fegato in un mese, due dei quali consecutivi: è il risultato straordinario dell’ospedale Cardarelli di Napoli, nonostante l’emergenza Covid.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sei trapianti di fegato in un mese, nonostante l'emergenza Covid: all'ospedale Cardarelli di Napoli nemmeno l'emergenza pandemica ah fermato le attività del Dipartimento Trapianti e dell’Unità Operativa Complessa Terapia Intensiva Fegato, che ha portato a termine con successo ben sei trapianti di fegato solo nell'ultimo mese, di cui due addirittura avvenuti in maniera consecutiva.

"Nonostante l'impatto della pandemia, il Cardarelli non ha mai ridotto l’attività nell’ambito dell’emergenza-urgenza, che resta un punto d’eccellenza di questa Azienda Ospedaliera", ha spiegato il direttore generale Giuseppe Longo, "le attività chirurgiche, e non solo quelle, ci confortano negli sforzi fatti e consentono di fissare nuovi obiettivi sempre più ambiziosi, in linea con la programmazione regionale che punta ad una sanità d’eccellenza"

Dei sei trapianti di fegato effettuati nell'ultimo mese, due sono stati addirittura consecutivi: due operazioni che, spiegano dall'ospedale, hanno restituito speranza e nuova vita ad altrettanti pazienti che la speranza l’avevano ormai persa. "Nei nostri reparti si intrecciano storie che si legano in modo indissolubile all’impegno e alla grande professionalità del personale, al quale va sempre la nostra gratitudine", ha aggiunto il direttore sanitario Giuseppe Russo, "Mantenere un ritmo serrato nonostante le grandi difficoltà del Covid non è stato facile, ma nessuno dei nostri dipendenti si è mai tirato indietro. Tutti hanno sempre sostenuto e rispettato i protocolli messi in campo", ha concluso Russo, "portando avanti un lavoro straordinario e di vitale importanza".