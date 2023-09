Al carcere di Nisida scoppia la rissa tra ragazzi detenuti per Genoa-Napoli La denuncia dei sindacati di Polizia Penitenziaria. Il deputato Borrelli (Avs): “Nisida va restituita ai napoletani, l’istituto minorile va spostato”

A cura di Pierluigi Frattasi

Scoppia la rissa al carcere minorile di Nisida durante la partita Genoa-Napoli, conclusasi con un pareggio per 2-2 tra i due club. A denunciare l'accaduto, che avrebbe visto coinvolti 4 giovani detenuti in un gruppo di 15 al quale era stato concesso di poter vedere la partita in una sala adibita alle attività ludico-trattamentali, è il sindacato Sappe della Polizia Penitenziaria: “Nella serata di ieri, 16 settembre, verso le 21.30, nel corso della visione della partita di serie A Genova-Napoli, dei circa 15 detenuti presenti nella sala polivalente dell'istituto penale minorile di Napoli-Nisida, almeno 4 di essi hanno dato vita a una rissa”.

Per il coordinatore regionale per la Campania del Sappe, Federico Costigliola,

“È stato tempestivo l'intervento degli agenti di Polizia Penitenziaria in servizio che, nonostante la resistenza attiva e le minacce dei litiganti, sono riusciti a bloccarli e a ripristinare, con molta fatica, l'ordine e la sicurezza dell'istituto. È impensabile che in questo momento storico in cui il carcere minorile di Nisida è stato teatro di svariati eventi critici, si conceda la possibilità, in un orario in cui la sicurezza dell'Istituto è ridotta ai minimi livelli, di far uscire dalle proprie celle ben 15 detenuti, raggruppandoli tutti insieme in una sala che, per essere raggiunta, necessita dell'uscita di tutti i ristretti dai reparti detentivi e del passaggio di questi ultimi, attraverso i passeggi adiacenti ai reparti detentivi, con il solo fine di permettere ad essi di vedere la partita del campionato di serie A del Napoli”.

Sulla vicenda è intervenuto anche Francesco Emilio Borrelli, parlamentare di Alleanza Verdi-Sinistra, che ha riportato l'intervento di Giuseppe Merola, dirigente nazionale della Federazione Sindacati Autonomi CNPP, che in una nota spiega:

Intorno alle ore 21 di sabato 16 settembre, è scoppiata una rissa all’interno del carcere minorile di Nisida mentre i detenuti si trovavano in una sala adibita alle attività ludico-trattamentali ed erano intenti a guardare una trasmissione sul calcio. La rissa è stata quindi sedata ed evitato il peggio grazie all’intervento delle guardie penitenziarie.

Per il deputato Francesco Emilio Borrelli,