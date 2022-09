Ai Quartieri Spagnoli rimossi altri paletti abusivi: oltre 250 in 4 giorni Polizia e Polizia Locale sono tornati ai Quartieri Spagnoli, nel centro di Napoli, per un nuovo intervento contro l’abusivismo: rimossi altri 117 paletti.

A cura di Nico Falco

Altri 117 paletti paletti abusivi per la sosta, che si trovavano tra le stradine dei Quartieri Spagnoli, si aggiungono ai 143 che erano stati rimossi nella precedente operazione: fanno un totale di ben 257 in appena quattro giorni. Senza contare i new jersey di plastica, le fioriere, le reti e gli altri arredi stradali, tutti naturalmente abusivi, che servivano a regolare la viabilità "fai da te" nel quartiere del centro di Napoli. Anche stamattina l'intervento è stato svolto dagli agenti del commissariato Montecalvario e dalla Polizia Locale, col supporto di personale della Napoli Servizi.

Nel dettaglio, sono stati rimossi 114 paletti di metallo, 13 fioriere, 6 new jersey in plastica e una transenna, oltre a 6 reti metalliche, un cassone e due tavoli in ferro. Erano tutti abusivi, presumibilmente installati in strada da residenti o da gestori di attività commerciali per riservarsi un posto auto, di fatto scippando porzioni di suolo pubblico agli altri cittadini per trasformarle in parcheggi privati. Nuovi interventi sono previsti per i prossimi giorni, allo scopo di ripristinare la viabilità tra i vicoli e le stradine alle spalle di via Toledo.

Nel corso dei controlli, inoltre, gli operatori hanno contestato 45 violazioni al Codice della Strada per divieto di sosta. La precedente operazione era scattata lo scorso 30 agosto; in quella circostanza erano stati rimossi 143 paletti, 7 transenne e 30 metri di catena ed erano stati controllati 14 veicoli e contestate 13 violazioni al Codice della Strada per divieto di sosta, sosta irregolare, mancata revisione e due veicoli erano stati rimossi perché parcheggiati negli incroci.