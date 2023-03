Agropoli, ragazza di 17 anni cade dalla finestra di una casa famiglia: è grave La minore è stata ricoverata in codice rosso all’ospedale di Vallo della Lucania: da quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita. Ancora poco chiara la dinamica di quanto accaduto.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Si è sfiorata la tragedia nel pomeriggio di ieri, mercoledì 1° marzo, ad Agropoli, città del Cilento, in provincia di Salerno: qui, una ragazza è caduta dalla finestra di una casa famiglia presso la quale era ospite. La vicenda si è verificata in via De Gasperi, nei pressi della stazione ferroviaria di Agropoli: ancora poco chiara la dinamica, ma l'impatto al suolo è stato molto violento per la ragazza.

Sono stati alcuni passanti ad assistere alla scena e ad allertare il 118: i sanitari sono arrivati prontamente sul posto e hanno trasportato la 17enne in codice rosso all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove è arrivata in gravi condizioni. I medici hanno infatti riscontrato fratture alle vertebre e un trauma all'addome: da quanto si apprende, la minore non sarebbe in pericolo di vita.

Non si esclude nessuna ipotesi: gesto volontario o tentativo di fuga

Come detto, la dinamica di quanto accaduto nel pomeriggio di ieri è ancora poco chiara. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per fare piena luce sulla vicenda e, al momento, gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi: la 17enne potrebbe aver compiuto gesto volontario, ma non si esclude anche che possa essere precipitata nel tentativo di allontanarsi dalla casa famiglia.