Maxi-tamponamento a catena sulla Strada Statale 18 Variante Cilentana questa mattina, attorno alle 9,30, nel tratto compreso tra gli svincoli di Agropoli Sud e Agropoli Nord, nella provincia di Salerno. Nello scontro coinvolti 6 veicoli, tra i quali 5 auto e un furgone. Purtroppo si contano anche due feriti, uno è stato trasportato in codice rosso presso l’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania, l’altro è in codice giallo, mentre i passeggeri delle altre vetture coinvolte hanno riportato solo ferite lievi. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi, oltre alle ambulanze del 118 con il personale sanitario che ha prestato le prime cure, anche i carabinieri della compagnia di Agropoli e i Vigili Del Fuoco del locale distaccamento. La circolazione è tornata regolare poco dopo le ore 13, una volta completate le operazioni di rimozione dei veicoli e di pulizia del piano viabile, la strada è stata riaperta.

Traffico paralizzato, auto deviate su strade alternative

A causa dell’incidente un tratto della strada statale all’altezza del chilometro 102,9 è stato chiuso alla circolazione e si sono formate lunghe code d’auto. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Le deviazioni su viabilità alternative sono attive agli svincoli di Agropoli Nord per la circolazione proveniente da Salerno e Agropoli Sud per quella proveniente da Sapri. Sul posto è presente anche personale di Anas, società del Gruppo FS Italiane. L'Anas invita tutti i viaggiatori alla massima prudenza quando si guida. La chiusura della strada durerà alcune ore, sia per consentire alle forze dell'ordine di effettuare i rilievi del caso, sia per poter poi rimuovere le auto danneggiate e tutti i detriti che sono rimasti in strada, in modo da poter riprendere la circolazione nella massima sicurezza.

(aggiornato alle ore 13,30)