Agli Scavi di Pompei riapre la Casa dei Vettii, famosa per gli affreschi erotici: era chiusa da 4 anni La Domus di epoca romana vanta alcuni degli affreschi più famosi del Parco Archeologico. Riaprirà domani, 10 gennaio 2023.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto di Silvia Vacca, pubblicata dal Parco Archeologico di Pompei

Agli Scavi di Pompei riapre la famosa Casa dei Vettii. La Domus di epoca romana, sepolta durante l'eruzione del Vesuvio del 79 dopo Cristo, è famosa nel mondo per gli affreschi erotici ed è tra le più note del Parco Archeologico. Era chiusa al pubblico da 4 anni per restauro. L'inaugurazione è prevista per domani, martedì 10 gennaio 2023, alla presenza del Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, del Direttore generale Musei del MiC, Massimo Osanna e del Direttore generale del Parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel.

La Domus è tra le attrazioni più famose di Pompei

La Domus è chiamata così dal nome dei proprietari, due ricchi liberti, Aulo Vettio Restituto e Aulo Vettio Conviva, ed è tra le attrazioni a sfondo erotico più famose del Parco Archeologico di Pompei, assieme al Lupanare. La struttura era stata chiusa al pubblico il 7 agosto 2019 per i lavori di restauro degli affreschi e il consolidamento. Avrebbe dovuto riaprire i battenti lo scorso anno, ma i lavori sono slittati a causa di diversi impedimenti, tra i quali il maltempo.

Gli affreschi erotici

Tra gli affreschi più famosi che custodisce c'è Priapo, antica divinità romana, simbolo della virilità maschile, caratterizzato da un enorme fallo. Ma anche Arianna e Teseo sull'isola di Nasso, Dedalo e Pasifae con la vacca di legno che genererà il Minotauro, Mercurio e Issione con la ruota di fuoco. La Domus è vietata ai minori per gli affreschi erotici. Era stata chiusa all'inizio degli anni Duemila per lavori e aveva riaperto una prima volta nel 2016 dopo 12 anni. Quindi, una nuova chiusura di 4 anni. Adesso viene restituita alla fruizione del pubblico.