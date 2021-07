Agguato al corso Secondigliano oggi pomeriggio, poco dopo le 14.30: lungo l'arteria dell'area Nord un 33enne originario del quartiere è stato ferito alle gambe da alcuni colpi di arma da fuoco esplosi da una persona che si è allontanata in fretta facendo perdere le proprie tracce. Trambusto e paura in zona, il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli in codice rosso ma non risulta in pericolo di vita. Successivamente si è appreso che il ferito si chiama Luigi Peluso, che ha precedenti di polizia ma datati nel tempo, presumibilmente non legati ai fatti contingenti.

Le ferite sono due agli arti inferiori, causate da altrettanti proiettili andati a segno. L'uomo è stato ferito da sicari davanti al panificio che gestisce; sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia Stella che si concentrano ora sull'identità del ferito e su una sua testimonianza per chiarire dinamica e motivazioni. Una delle prime piste battute è quella di un avvertimento del racket delle estorsioni.