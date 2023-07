Agguato a Napoli, uomo in gravissime condizioni. È ritenuto ai vertici di un clan di Ponticelli Agguato a Ponticelli, colpito tre volte un uomo ritenuto ai vertici del clan De Micco.

A cura di Redazione Napoli

Immagine di repertorio

Si chiama Ciro Naturale, ha 47 anni, ed è ritenuto dagli investigatori ai vertici del clan De Micco, l'uomo colpito in un agguato nella notte a Napoli. Versa in gravissime condizioni a Villa Betania.

La vittima è stata raggiunta da tre colpi d'arma da fuoco, uno all'addome, uno alla clavicola e uno allo zigomo in via Miranda, nel quartiere di Ponticelli. La dinamica è in fase di ricostruzione, indagano gli uomini della Squadra Mobile e del commissariato Ponticelli.