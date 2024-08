video suggerito

Agguato ai Quartieri Spagnoli, uomo ferito alle gambe in pieno giorno Agguato ai Quartieri Spagnoli, nel centro di Napoli: un 59enne è stato ferito in via San Pantaleone, non è in pericolo di vita. Indagano i carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un uomo è stato ferito nella mattinata di oggi, 8 agosto, tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli, nel centro storico di Napoli. Si sarebbe trattato di una intimidazione, presumibilmente maturata in contesti criminali: a quanto apprende Fanpage.it, la vittima, un 59enne già noto alle forze dell'ordine, è stata centrata da due colpi di pistola alle gambe ed è stata trasportata al Pronto Soccorso del vicino "Ospedale dei Pellegrini"; le sue condizioni di salute non desterebbero preoccupazione, non sarebbe in pericolo di vita.

Il ferimento è avvenuto in via San Pantaleone, nella parte alta dei Quartieri Spagnoli, a pochi passi dal corso Vittorio Emanuele; sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini. Ricostruzione ancora in corso, intorno alle 10 il 59enne sarebbe stato avvicinato da due sconosciuti e uno di loro gli avrebbe sparato improvvisamente, senza apparente motivo.

L'area, secondo gli investigatori, sarebbe al centro di nuove fibrillazioni tra i clan della zona. Due settimane fa erano finite in manette quattro persone, accuse della sparatoria in cui, a giugno, rimase ferito Pietro Savio, figlio dell'ex boss Mario. Secondo le ricostruzioni il 36enne, obiettivo di un agguato, avrebbe risposto al fuoco. Gli altri sottoposti a fermo, anche loro destinatari di un decreto emesso dalla Procura di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, erano il 33enne Vincenzo Egidio, il 23enne Emanuele Criscuolo ed il 41enne Salvatore Marramao; le accuse sono, a vario titolo, di tentato omicidio, porto e detenzione di arma comune da sparo tutti aggravati dalle modalità mafiose.