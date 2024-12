video suggerito

Agguato a Napoli la notte di Natale: l’obiettivo riesce a fuggire. Un proiettile colpisce la caserma dei carabinieri Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, un agguato sarebbe andato in scena nella zona di via Marina nella notte tra il 24 e il 25 dicembre, Un proiettile ha colpito il portone posteriore della caserma dei carabinieri di Borgoloreto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

È stato un foro di proiettile, trovato conficcato nel portone posteriore della caserma dei carabinieri della stazione di Borgoloreto, che sorge in via Marina, nella zona del Porto di Napoli, a far scattare le indagini. I militari dell'Arma hanno dunque osservato le immagini delle telecamere di sorveglianza e ricostruito che, nella notte tra il 24 e il 25 dicembre, quindi tra la Vigilia e il Natale, proprio nei pressi della caserma sarebbe andato in scena un agguato.

Dalle prime indagini sarebbe emerso che, la notte di Natale, ignoti a bordo di un'automobile avrebbero seguito un soggetto, al momento non meglio identificato, che stava camminando nei paraggi della caserma, esplodendo nei suoi confronti un colpo d'arma da fuoco, senza però colpirlo; l'obiettivo dell'agguato, così come i suoi esecutori, sarebbero poi fuggiti. I carabinieri della compagnia Stella hanno avviato le indagini del caso per fare piena luce sulla vicenda.