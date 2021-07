Agguato a Napoli, 55enne colpito da numerosi proiettili: ricoverato in ospedale Il ferito non sarebbe in pericolo di vita: sulla vicenda, che presenta ancora molti, troppi punti oscuri, indagano i carabinieri. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato lasciato da ignoti all’ospedale San Paolo di Napoli, dove è stato ricoverato: non ha ancora fornito una sua versione sull’accaduto.

A cura di Valerio Papadia

Ci sono ancora tanti punti oscuri su un agguato andato in scena nel pomeriggio di oggi, venerdì 23 luglio, a Napoli, nel quale un uomo di 55 anni del quartiere Pianura – F.D. le sue iniziali – già noto alle forze dell'ordine, è stato colpito da numerosi proiettili. Stando a quanto si apprende, intorno alle 17.30 di oggi, l'uomo è stato lasciato da ignoti (anche questa circostanza è al vaglio degli inquirenti) al Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo di Fuorigrotta, periferia occidentale di Napoli: l'uomo appariva cosciente e non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Bagnoli, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'agguato e di risalire ai responsabili del ferimento del 55enne. Al momento, la vittima dell'agguato non ha ancora fornito la sua versione dei fatti agli inquirenti.

Soltanto la scorsa settimana, ancora alla periferia occidentale di Napoli, a Fuorigrotta per la precisione, un altro uomo è stato ferito a colpi d'arma da fuoco, nella notta tra il 13 e il 14 luglio. Soccorso e ricoverato anch'egli all'ospedale San Paolo, l'uomo ha riferito agli agenti della Polizia di Stato che indagano sul suo ferimento di essere stato avvicinato da due persone, due sconosciuti, che hanno esploso contro di lui due colpi di pistola, ferendolo. La sua versione è al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di fare luce sull'accadimento.