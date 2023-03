Aggressioni ai medici, da lunedì 6 marzo riapre drappello di Polizia al Pellegrini Da lunedì 6 marzo riapre il presidio di Polizia all’interno del Pronto Soccorso dell’ospedale dei Pellegrini, nel centro di Napoli.

A cura di Nico Falco

Lunedì mattina, 6 marzo, tornerà il drappello all'interno dell'ospedale dei Pellegrini, nella zona della Pignasecca, nel cuore di Napoli: il posto di Polizia è stato realizzato dall'Asl Napoli 1 nell'area del Pronto Soccorso e sarà a disposizione degli agenti che saranno a sorveglianza dell'ospedale diretto da Alfonso Basso fino a tarda notte. La decisione anticipa le misure del ministro Piantedosi, che nelle scorse settimane aveva annunciato la riapertura dei drappelli negli ospedali per fronteggiare il fenomeno, sempre più in crescita, delle aggressioni ai danni del personale sanitario.

Proprio il Pellegrini è stato teatro di diversi episodi di violenza. L'ultimo risale allo scorso 21 febbraio, quando un 27enne dei Quartieri Spagnoli, dopo il decesso del padre per infarto, si era scagliato contro i dipendenti dell'ospedale causando un trauma cranico ad uno dei medici. La Prefettura di Napoli, col prefetto Claudio Palomba, nei giorni scorsi ha varato il piano di sicurezza che parte da lunedì al Pellegrini e che prevede nuovi posti di Polizia anche nei Pronto Soccorso del Cardarelli, dell'Ospedale del Mare e del pediatrico Santobono.

Ginecologo picchiato col tirapugni al Policlinico Vanvitelli

Stamattina un ginecologo del Policlinico Vanvitelli è stato aggredito da un 41enne che per colpirlo al volto avrebbe usato un tirapugni di ferro. L'uomo, identificato dalla Polizia e la cui posizione è al vaglio, è parente di un neonato del Nido che poco prima aveva avuto una crisi respiratoria ed era stato trasferito in Rianimazione; i familiari avrebbero aggredito i sanitari, compreso il ginecologo, che in quel momento si trovava sulle scale esterne perché aveva terminato il turno di lavoro.