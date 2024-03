Aggressione omofoba a Scampia, 23enne denuncia: “Insulti, sputi e sigarette spente addosso”

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

"Due ragazzi in sella ad uno scooter si sono avvicinati. Mi hanno lanciato sputi e cicche di sigarette spente. Hanno iniziato ad insultarmi". Questo il racconto di Simone, ragazzo di 23 anni di Scampia, a Napoli. È lui stesso che, due giorni fa, ha denunciato l'aggressione omofoba avvenuta due giorni fa, verso le 19, a Radio Pride: non è la prima volta che viene aggredito perché gay.

Il racconto del 23enne alla Radio

"Avevo appena comprato un uovo di Pasqua al supermercato quando è successo. Per me sono stati 20 minuti di puro terrore – ha raccontato il ventitreenne a Radio Pride dove l'agguato – Mi hanno chiamato ricchiò. Poi hanno lanciato gli sputi e le cicche di sigaretta addosso. Per farli andare via ho detto loro che se non avessero finito li avrei ripresi con il telefonino e avrei mostrato i video a chi di dovere. Avrebbero passato guai con la giustizia. Ma io sono pronto a denunciarli anche adesso, non accetto più queste cose", ha aggiunto.

"Non è la prima volta che sono stato vittima di insulti verbali. Ma stavolta è stato diverso. Io non voglio nascondermi, io li denuncio", ha fatto sapere il giovane, prima di concludere.

La reazione di Arcigay Napoli

Non appena appreso della denuncia del ventitreenne sulla vicenda si sono espressi anche dall'associazione Arcigay Napoli. "Il nostro avvocato è a sua completa disposizione. Si è trattato dell'ennesimo vile episodio a sfondo omofobo, tra l'altro molto violento, perché si parla di sigarette spente addosso e di sputi – ha dichiarato il presidente dell'associazione, Antonello Sannino – Dobbiamo combattere contro questi balordi, faremo tutto il possibile per ottenere giustizia".