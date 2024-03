Aggressione nella notte in piazza Garibaldi: uomo picchiato e accoltellato, è in prognosi riservata Un uomo è stato picchiato, probabilmente da più persone, a pochi passi dalla Stazione Centrale di Napoli; indaga la Polizia, la vittima non è stata ancora identificata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Lo avrebbero pestato, accoltellato e abbandonato in strada. I motivi, però, sono ancora sconosciuti: non è stato in grado di riferire nulla. Resta ancora tutta da chiarire l'aggressione ai danni di un uomo soccorso nella notte in piazza Garibaldi, nel centro di Napoli, ed attualmente ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale "Cardarelli". Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato, che sta cercando di risalire all'identità: si tratterebbe di un cittadino straniero, presumibilmente dell'Est Europa.

L'intervento della pattuglia del commissariato Vicaria-Mercato, su segnalazione dei militari dell'Esercito: a terra, a pochi passi dalla Stazione Centrale, c'era una persona col volto tumefanno. Sul posto è stata fatta intervenire anche un'ambulanza del 118, i sanitari si sono occupati delle prime cure e hanno scoperto che, oltre alle percosse, l'uomo era stato anche ferito: aveva un taglio sulla schiena, provocato con un coltello o con un oggetto appuntito. Il mezzo di soccorso è ripartito a sirene spiegate, in codice rosso, verso l'ospedale collinare.

Al Pronto Soccorso sarebbe stato escluso il pericolo di vita, ma l'uomo è stato ricoverato per tenere sotto controllo l'evolversi della situazione e la sua risposta alle cure. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato vittima di una aggressione, probabilmente ad opera di più persone.