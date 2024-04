Scampia, 15enne accoltellato alla pancia: è in prognosi riservata

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un ragazzino di soli 15 anni è finito in ospedale a Napoli, in prognosi riservata, dopo essere stato accoltellato alla pancia. La violenza si è verificata nella tarda serata di ieri, domenica 21 aprile, a Scampia, quartiere della periferia Nord del capoluogo campano. Stando a una prima ricostruzione, ancora tutta da verificare, il 15enne, che è incensurato, si trovava in piazza della Libertà quando, per motivi ancora in corso di accertamento, sarebbe stato avvicinato da sconosciuti, che lo hanno colpito all'addome con un'arma da taglio.

Soccorso, il 15enne è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale Cto, dove è stato ricoverato in prognosi riservata: da quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. La diagnosi del personale sanitario del nosocomio partenopeo parla di "ferita lacero contusa da punta e taglio all'addome inferiore all'altezza dell'ombelico".

In ospedale sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, che hanno avviato le indagini per determinare la dinamica e le motivazioni dell'aggressione e per individuarne i responsabili.