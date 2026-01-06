Aggredito senza un perché e riempito di botte: trauma cranico, lesioni multiple e fratture

Sant’Antimo, orribile aggressione in zona Villa Comunale. Indagini dei carabinieri per identificare i due aggressori. La vittima ha riportato fratture e traumi.

Un 34enne incensurato è rimasto vittima di una violentissima aggressione ieri sera nei pressi della villa comunale di Sant'Antimo, centro dell'hinterland a Nord di Napoli. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale "San Giuliano" di Giugliano, dove è stato raggiunto dai carabinieri per i primi accertamenti.

Secondo una prima ricostruzione dei militari, ancora in fase di verifica, la vittima sarebbe stata avvicinata da due uomini – attualmente in corso di identificazione – e colpita ripetutamente. All'origine del pestaggio ci sarebbe una lite banale, riconducibile a uno "sguardo di troppo" o a una discussione scaturita sul momento.

Il 34enne è stato dimesso con una prognosi di 14 giorni: i medici hanno riscontrato un trauma cranico, lesioni multiple e alcune fratture. Le indagini sono affidate ai Carabinieri della tenenza di Sant'Antimo, impegnati a ricostruire l'esatta dinamica dell'evento e a rintracciare i responsabili.