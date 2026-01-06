napoli
video suggerito
video suggerito

Aggredito senza un perché e riempito di botte: trauma cranico, lesioni multiple e fratture

Sant’Antimo, orribile aggressione in zona Villa Comunale. Indagini dei carabinieri per identificare i due aggressori. La vittima ha riportato fratture e traumi.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Redazione Napoli
7 CONDIVISIONI
Immagine

Un 34enne incensurato è rimasto vittima di una violentissima aggressione ieri sera nei pressi della villa comunale di Sant'Antimo, centro dell'hinterland a Nord di Napoli. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale "San Giuliano" di Giugliano, dove è stato raggiunto dai carabinieri per i primi accertamenti.

Secondo una prima ricostruzione dei militari, ancora in fase di verifica, la vittima sarebbe stata avvicinata da due uomini – attualmente in corso di identificazione – e colpita ripetutamente. All'origine del pestaggio ci sarebbe una lite banale, riconducibile a uno "sguardo di troppo" o a una discussione scaturita sul momento.

Il 34enne è stato dimesso con una prognosi di 14 giorni: i medici hanno riscontrato un trauma cranico, lesioni multiple e alcune fratture. Le indagini sono affidate ai Carabinieri della tenenza di Sant'Antimo, impegnati a ricostruire l'esatta dinamica dell'evento e a rintracciare i responsabili.

Cronaca
7 CONDIVISIONI
Immagine
E la battaglia è pure sulle stanze per gli assessori a Palazzo Santa Lucia
Giunta regionale campana al lavoro: Fico cerca spiragli nel bilancio blindato da De Luca
Consiglio regionale della Campania, lo scontro sulle commissioni è appena iniziato
Cosa dobbiamo pensare di questa giunta regionale di Roberto Fico in Campania
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views