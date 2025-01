Aggredito e ferito a colpi di pistola al Pallonetto, 23enne in prognosi riservata

video suggerito

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Lo avrebbero prima picchiato, poi qualcuno avrebbe premuto il grilletto: ricostruzione ancora in corso, per il ferimento di un 23enne napoletano, ricoverato nell'ospedale "Cardarelli" in prognosi riservata per una ferita da arma da fuoco a una gamba. È accaduto nel cuore della notte di oggi, 20 gennaio, nell'area del Pallonetto di Santa Lucia, nel pieno centro di Napoli. Sull'accaduto indaga il commissariato San Ferdinando della Polizia di Stato.

Il giovane, già noto alle forze dell'ordine e implicato un paio di anni in una vicenda di truffe agli anziani sull'isola di Ischia, non sarebbe stato in grado di riferire particolari utili agli investigatori. Si sarebbe limitato a dire di essere stato aggredito da alcune persone e che dopo averlo picchiato uno di loro gli avrebbe sparato, centrandolo alla gamba destra. Subito dopo i responsabili si sarebbero dileguati, non è chiaro se a piedi o su scooter.

Sul posto è intervenuta una pattuglia del commissariato di San Ferdinando per i rilievi del caso e l'avvio delle indagini; accertamenti sono in corso per risalire all'identità degli aggressori e ai motivi del pestaggio che avrebbe preceduto il ferimento. Al vaglio la possibilità che elementi importanti possano arrivare dall'analisi delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona. Il ragazzo, soccorso da un'ambulanza del 118, è stato trasportato all'ospedale Cardarelli, dove i medici hanno disposto il ricovero; è stato escluso il pericolo di vita ma, per via della ferita alla gamba, i sanitari hanno scelto di aspettare prima di sciogliere la prognosi, in modo da poter valutare l'entità della lesione.