Aggrediti a Napoli attivisti di Impegno Civico, Di Maio: “Ragazzi picchiati, gazebo distrutto”

I danni al gazebo di Impegno Civico in via Duomo, a Napoli

Raid questa mattina, 17 settembre, contro il gazebo di Impegno Civico di via Duomo, nel centro di Napoli; gli attivisti del partito guidato da Luigi Di Maio sono stati aggrediti da alcuni sconosciuti che, oltre a danneggiare la struttura, hanno anche strattonato e picchiato i presenti. A denunciarlo è lo stesso ministro degli Esteri, attraverso i social. Proprio stamattina Di Maio era a Napoli per una passeggiata tra le strade del centro storico, l'aggressione è avvenuta successivamente. Sull'episodio sono in corso indagini per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili.

Il ministro Di Maio ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un post in cui mostra anche la fotografia dei danni al gazebo:

