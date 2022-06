Aggredisce le guardie giurate con un forchettone, denunciato all’Ospedale del Mare Un 31enne è stato denunciato all’Ospedale del Mare di Ponticelli, a Napoli est: ha aggredito le guardie giurate con un forchettone da cucina.

A cura di Nico Falco

L’Ospedale del Mare (immagine di repertorio)

Un 31enne napoletano ha minacciato e poi aggredito con un forchettone da cucina le guardie giurate dell'Ospedale del Mare, nella periferia orientale Napoli; bloccato dai vigilanti e successivamente dalla Polizia di Stato, è stato denunciato per violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, per interruzione di pubblico servizio e per inosservanza al Dacur, a cui era stato sottoposto perché sorpreso a fare il parcheggiatore abusivo proprio nei dintorni dell'ospedale di Ponticelli.

L'uomo si è presentato nel Pronto Soccorso in piena notte e ha cominciato a discutere con il personale sanitario e gli addetti alla sicurezza. Non sono chiari i motivi della lite ma, a quanto si apprende, il 31enne sarebbe stato dimesso da quello stesso ospedale soltanto poche ore prima, dopo essere stato visitato per un stato di agitazione conseguente ad una aggressione. Sarebbe quindi tornato al Pronto Soccorso, questa volta armato di forchettone da cucina, e avrebbe cominciato a litigare coi vigilanti; dall'ospedale è partita la segnalazione alla centrale operativa della Questura di Napoli, pochi minuti dopo sono intervenuti gli agenti del commissariato Poggioreale, che hanno trovato il 31enne ancora nei locali.

Dai successivi controlli sulle generalità e sui precedenti penali è emerso che per il 31enne era già stato emesso un Dacur che gli vietava di frequentare quella zona: era stato sorpreso a fare il parcheggiatore abusivo tra via Enrico Russo e viale delle Metamorfosi, che si trovano nei dintorni dell'ospedale. Per lui è scattata la denuncia a piede libero, sia per l'aggressione ai vigilanti sia per l'inosservanza al decreto.