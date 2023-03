Aggredisce due ragazzi davanti ai carabinieri e ferisce un militare, arrestato a Fuorigrotta Un 27enne napoletano è stato arrestato nella notte a Fuorigrotta: dopo un litigio tra giovani ha aggredito due ragazzi in auto e ferito un carabiniere.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Avrebbe prima litigato con alcuni ragazzi e poi, mentre i carabinieri lo stavano identificando, si è scagliato contro un'automobile di passaggio e ha spaccato il finestrino, ferendo con una gomitata il militare che cercava di trattenerlo. È finito così agli arresti un 27enne napoletano, Antonio De Vecchio, accusato di resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti sono avvenuti a Fuorigrotta, periferia ovest di Napoli, nella notte appena trascorsa, tra sabato e domenica. I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Bagnoli sono intervenuti intorno all'1:30: un passante li aveva fermati mentre stavano percorrendo via Giambattista Marino e aveva segnalato alcuni giovani stavano violentemente litigando in piazzale d'Annunzio, di fronte allo stadio Maradona. Arrivati sul posto, i militari hanno individuato i tre indicati e stavano procedendo all'identificazione.

È stato in quei momenti che Del Vecchio si è lanciato contro un'automobile; non è chiaro se i due giovani avessero preso parte al litigio di poco prima o se fossero semplicemente di passaggio ma, stando a quanto successivamente accertato, all'origine dell'aggressione ci sarebbero state vecchie ruggini per motivi passionali. Il 27enne ha mandato in frantumi il vetro anteriore del lato passeggero.

Leggi anche Lanciano la droga dalla finestra, arrestati due fidanzati minorenni a Terzigno

Uno dei carabinieri, che lo ha afferrato nel tentativo di fermarlo e di calmarlo, ha rimediato una gomitata in pieno volto. Infine bloccato, Del Vecchio è stato arrestato. Il militare, successivamente accompagnato al Pronto Soccorso dell'ospedale Cardarelli da un'ambulanza, è stato medicato e dimesso con prognosi di otto giorni.